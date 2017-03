57 CONDIVISI Condividi Tweet

L’accoppiata Isola dei Famosi + social non risparmia nessuno: Alessia Marcuzzi criticata per Samantha De Grenet e l’atteggiamento “troppo accondiscendente” che la conduttrice avrebbe tenuto nei confronti della naufraga. Le pesanti accuse sono arrivate direttamente dal web: numerosi spettatori hanno usato Facebook e Twitter per manifestare il loro dissenso. De Grenet, attaccata a più riprese dagli altri naufraghi e smascherata da Rocco Siffredi, avrebbe ricevuto la protezione della presentatrice.

Secondo i beninformati, infatti, le due sono molto amiche anche al di fuori degli studi televisivi. Per gli utenti, questo atteggiamento avrebbe influenzato il trattamento di Samantha all’interno del reality. “I favoritismi in tv li odio”, ha commentato un utente in calce alla foto versione Flashdance che la Marcuzzi ha postato su Instagram. “È inutile scriverle perché non ascolta, lei poi in puntata fa a modo suo e va a simpatie…”, ha aggiunto un’altra follower.

Alessia Marcuzzi criticata per Samantha De Grenet

Mentre nella settima puntata dell’Isola Paola Barale incontrerà gli altri naufraghi e Rocco Siffredi racconterà della sua esperienza in Honduras, Alessia deve anche incassare le accuse di chi le rimprovera di utilizzare troppo botulino per mantenere un viso così giovane. “Ma certo che si fa di punturine e botox in fronte, non arrivi alla sua età con il viso fresco… Adesso bloccherà anche me pazienza… ma bisogna guardare il collo e le mani per capire, anche se adesso le punturine le fanno anche lì”, scrive un utente. È davvero troppo?

Flashdance…😉✌️ #lapinelladance #milano #anni80 #alex Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 13 Mar 2017 alle ore 06:49 PDT