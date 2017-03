0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un tempo attrice delle serie TV Carabinieri e Tequila e Bonetti, oggi non può che essere immediatamente collegata all’Isola e ai suoi famosi naufraghi: intervistata da Maurizio Costanzo giovedì 16 marzo, Alessia Marcuzzi ha ammesso di essere stata delusa da Simona Ventura, e non solo.

Alessia Marcuzzi delusa da Simona Ventura, ecco perché

La bella presentatrice ha aperto il suo cuore svelando molto di sé davanti alle telecamere, ed il pubblico sembra aver apprezzato particolarmente la sua spontaneità e autenticità innanzitutto come persona. Come quando ha parlato di come la sua concezione dell’amore sia cambiata, nel tempo: “In passato volevo sempre le farfalle nello stomaco e quando finivano inziavo a farmi domande. E volevo scappare. Poi, è arrivato Paolo. È un uomo sicuro, non si allarma quando io ho quei “momenti”. So di essere complicata da gestire, sono uno spirito libero.” A questo proposito, la presentatrice ha anche ammesso con candore alcuni ‘errori di percorso’: “Confesso: ho tradito. Dopo, però, la storia è sempre finita. Devo dire che col “traditore” alla fine mi sono sempre messa insieme. Non sono una da “una notte e via“.

Quando però Costanzo le ha ricordato una specie di ‘tradimento’ professionale l’umore è un po’ cambiato. Ecco cos’ha detto Alessia Marcuzzi delusa da Simona Ventura, che la scorsa edizione è stata una concorrente dell’Isola e ha avuto da ridire sull’andamento del programma sotto la sua conduzone: “Sono rimasta un po’ male e gliel’ho anche detto in faccia” si è sfogata da Costanzo: “Perché ha fatto un paio di interviste in cui ha detto che da conduttrice non avrebbe fatto la lotta nel fango e altre cose“.

La presentatrice dell’Isola si è confrontata con la Ventura

L’ex di Inzaghi e Facchinetti ha però trovato un modo di confrontrsi direttamente con la collega: “Le ho detto ‘mi dispiace che tu abbia detto quelle cose. Primo perché mi conosci e lo sai come sono fatta, secondo perché nelle tue Isole sono successe cose forse ben più gravi della lotta nel fango“.