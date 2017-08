0 CONDIVISI Condividi Tweet

È una Alessia Marcuzzi dimagrita e sorridente quella che si vede nelle foto del suo account Instagram. La bella presentatrice ha sempre mostrato curve mozzafiato tanto da far girare la testa a telespettatori e star del grande e piccolo schermo. Nell’ultimo periodo, però, quello che è saltato agli occhi di molti è il suo repentino calo di peso che ha fatto allarmare i fan. Questi ultimi, infatti, hanno espresso tutta la loro preoccupazione verso lo stato di salute della Marcuzzi, ipotizzando addirittura che fosse anoressica. La modella non si perde d’animo e, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, coglie l’occasione per smentire tutte le voci.

Alessia Marcuzzi dimagrita perché malata? La star smentisce le accuse

Alessia Marcuzzi è troppo magra, questo è palese, ma non sempre una linea asciutta è sinonimo di anoressia. Spesso può darsi si tratti di metabolismo veloce associato ud un corretto stile di vita, proprio come quello adottato dalla modella. Non è raro, infatti, incappare in immagini dell’ex conduttrice del Grande Fratello mentre svolge regolare attività fisica.

“Ma tu mangi sei un chiodo?“, “Ale mi permetto di dirti che sei una bellissima ragazza…ma ti preferivo 5 kg fa“, questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower alle foto della Marcuzzi. Già tempo fa la donna ha dovuto difendersi dalle accuse di anoressia: “Io sono una mamma in salute che mangia tanto (sui set mi chiamano carboidrato). Non potrei mai dare un esempio sbagliato ai miei figli. Non mi interessa il giudizio di gente che non conosce la mia vita e il mio viver sano“.

Marcuzzi: “Sono magra grazie al mio metabolismo”

Nonostante la Alessia nazionale abbia già tentato di spiegare al pubblico che quello dell’anoressia è solo un abbaglio, la conduttrice torna a ribadire il concetto in un’intervista recentemente rilasciata al settimanale Oggi: “Un giorno dicono che sono incinta, il giorno dopo che sono troppo magra: una bella contraddizione no? […] Adoro la pasta e la pizza e cucino crostate divine che poi mangio pure. La mia magrezza dipende dal tipo di vita che faccio e dal mio metabolismo. Quando ho una trasmissione mi capita di dimagrire molto e non mi piaccio neanche io“.