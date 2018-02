147 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi si incazza per il canna-gate all’Isola e per le critiche che ha ricevuto sui social. La conduttrice del reality show, travolta dalle polemiche da settimane, ha usato Instagram per intervenire a gamba tesa sulla questione e chiarire la propria posizione.

Tutto è nato dopo l’ultima puntata del programma. A pubblico e addetti ai lavori non è piaciuto il modo in cui la presentatrice romana ha gestito la denuncia di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Ancor peggio i toni troppo soft dell’intervista fatta in studio all’ex attrice a luci rosse.

Le accuse hanno scatenato un putiferio. Dalle figlie di Eva Henger minacciate di morte alle durissime parole di Miriana Trevisan sulla droga all’Isola. Produzione e autori del reality non hanno saputo gestire bene la situazione, hanno detto in molti. Prendendo continuamente le distanze dalla denuncia della concorrente, è apparso come se Marcuzzi non avesse voluto smascherare ciò che è accaduto davvero dietro le quinte.

Comportandosi in questo modo, sottolineano i detrattori, Alessia si è quasi consegnata a quella parte di telespettatori che da anni chiedono a gran voce il ritorno di Simona Ventura. Una guida sicura, che non ha paura di punire chi sbaglia, anche se si tratta dei propri collaboratori.

Marcuzzi si incazza per il canna-gate all’Isola

La conduttrice aveva sempre incassato, senza mai replicare. Almeno fino ad oggi. All’ennesimo commento critico apparso sul profilo Instagram di BitchyF, il sito che rimbalza molti video dei programmi Mediaset, Marcuzzi ha risposto in maniera stizzita e definitiva.

“Lavoro in tv da 25 anni”, ha scritto. “Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… Dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi”. A molti followers, tuttavia, è parso di rivedere la situazione di Cristina Parodi a Domenica In.