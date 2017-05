42 CONDIVISI Condividi Tweet

Un brutto momento per il celebre attore, conosciuto per il ruolo di Jacopo in CentoVetrine e amato dal pubblico per il suo sguardo magnetico: durante la puntata del 7 maggio di Domenica Live, infatti, l’ex moglie di Alex Belli lo ha letteralmente fatto a pezzi davanti alle telecamere, raccontando dei retroscena del loro matrimonio che hanno condotto la donna a lasciarlo senza neanche un ripensamento.

“Non dormivo la notte per la paura. Per me è morto”

Katarina Raniakova, modella slovacca e consorte dell’attore per quattro anni, è stata infatti chiamata in studio dalla d’Urso per rispondere ad un accorato appello che il su ex le aveva fatto la settimana precedente dal medesimo studio: quello di tornare insieme e ricominciare.

Il rifiuto e la spiegazione dell’ex moglie di Alex Belli hanno raggelato gli spettatori: “Le cose sono cambiate. Una favola è diventata un incubo. Era un amore complice in tutto, pensavo di aver trovato il principe azzurro. Poi lui è cambiato. Ci sono stati tradimenti che ho perdonato, perché in questo matrimonio ci ho creduto, ci ho messo tutta me stessa. Diceva che andava a buttare la spazzatura e rientrava dopo 24 o 36 ore. Non dormivo per la paura. Il 30 dicembre è morto mio nonno, e lui non è voluto venire al funerale, sono partita da sola l’ultimo giorno dell’anno, chiedendo un passaggio a delle persone. Ho capito che per rispetto di me e delle persone che mi vogliono bene dovevo andarmene.” Molti spettatori hanno ricordato il periodo dell’Isola dei Famosi (edizione 2015) in cui si vociferava che Belli avesse avuto una relazione extraconiugale con Cristina Buccino. In realtà, sorprendentemente, quello non è stato uno di quei terribili momenti di cui parla Katarina: “Il periodo dopo l’Isola è stato il più bello. Aveva amore e attenzioni verso di me. Sono stata felice fino a un anno fa, quando ho scoperto un altro tradimento. L’ho lasciato, lui ha negato come sempre.”

La risposta dell’ex moglie di Alex Belli di fronte alla richiesta di tornare insieme

A quel punto la d’Urso ha voluto farle riascoltare le parole del suo ex marito, pronunciate durante la puntata del 30 aprile di Domenica Live. Il commento è stato ancora più gelido: “Vive in una realtà tutta sua quest’uomo. Non tratti in questa maniera la donna della tua vita. Non la lasci a casa con gli attacchi di panico“. Insomma, la sentenza sembra definitiva: “Ora la mia vita è più serena, finalmente dormo sonni tranquilli. Non lo amo più. Una persona che manca di rispetto a mio nonno, che per 9 anni ha vissuto con la sua foto sul comodino, non andando al suo funerale… Per me sei morto. Guardo avanti.“