Alex Britti è uno che di musica se ne intende. Sulle scene musicali ci sta da parecchio tempo e forse è proprio per questo che le sue ultime dichiarazioni sono molto critiche su talent show e co. In particolar modo, in un’intervista rilasciata all’Ansa, parla del tema reality: “Ho accettato di partecipare a Celebrity MasterChef perché mi piace cucinare, ma non parteciperei mai ai reality. In tv ormai vedo solo personaggi e pochi artisti“.

Alex Britti: “Ho rinunciato al ruolo di giudice nei talent show”

I toni duri di Alex non sono solo per i reality show, ma anche per i talent che ormai dilagano in tv: “Le case discografiche si sono arrese ai talent. Quasi tutte hanno praticamente chiuso l’ufficio scouting e i ragazzi non hanno alternative al talent in questo momento storico. Sei hai talento, il talent di certo non cancella. Ma spesso rende personaggi anche quelli che non sono talenti musicali. Questo grazie ad una presentazione gradevole in tv, fatta di look eccentrici, tagli di capelli strani, tatuaggi e coreografie. In fondo in quasi 20 anni di talent sono rimasti davvero solo Emma Marrone, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso. Stiamo parlando di tre artisti che magari sarabbero usciti fuori lo stesso“. AdnKronos Live va alla domanda clou: Britti sarebbe disposto a fare il giudice in uno di questi programmi? La risposta arriva decisa: “Me lo hanno chiesto più di una volta ma io non sono adatto. Non me la sento, soffrirei. Non riuscirei a dire bene di un ragazzo che non mi piace. Io voglio fare l’artista“.