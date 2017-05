0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine del suo giornale, Alfonso Signorini attacca Barbara D’Urso. Un affondo frontale quello del giornalista ed opinionista tv. La querelle tra i due è nata dopo l’intervista della conduttrice a Verissimo con Silvia Toffanin. La padrona di casa di Domenica Live aveva etichettato come “stolto” chi la vedeva lontana dai contenitori di Canale 5. Proprio Signorini era stato tra i primi a riportare i rumors per cui Massimo Giletti lascia la Rai per prendere il posto di Barbara.

“Non è vero niente. Domenica Live è mia e lo rimarrà per sempre”, aveva smentito D’Urso. Precisazioni che l’ex amico Alfonso non ha digerito. “Io non entro nel merito della suprema bravura o della cialtroneria della conduttrice”, ha scritto su Chi. “Vorrei ricordare che il concetto di proprietà di un programma è quanto di più antidemocratico possa esistere. Intanto perché un programma non è solo di chi lo conduce. Ma anche (se non soprattutto) di chi lo fa, a cominciare dagli autori”.

Alfonso Signorini attacca Barbara D’Urso

“Vorrei ricordare alla signora D’Urso che la tv non è di nessuno. La storia del piccolo schermo è piena di volti che si sono accesi e che si sono spenti nel giro di poco, pochissimo tempo”, ha aggiunto. “Qualcuno, poi, come lei, è più bravo di altri, porta a casa gli ascolti (i veri e unici padroni del palinsesto) e resiste nel tempo, ma nulla è per sempre”.

Nel sottolineare la malattia che lo ha colpito in passato, Signorini ha affondato il colpo. “Quando passi sette giorni su sette in uno studio tv, corri il rischio di avere seri problemi di connessione con la realtà”, ha scritto. “Nella mia vita, ho conosciuto tante persone talmente convinte della loro eternità che hanno sacrificato l’amore dei figli, l’amore di un compagno, il rispetto della propria dignità in nome del successo e che oggi sono cadute nell’oblio. Come è giusto che sia”. Dopo la lite in diretta che ha messo Barbara d’Urso contro Marisela Federici, questo colpo farà sicuramente più male.