A giudicare dalle lamentele e dalle polemiche, sembrava proprio che dovessimo vedere Cristiano Malgioglio fuori dal reality già dopo i primissimi giorni, invece al momento è molta più quotata l’idea che Serena Grandi esce dal Grande Fratello Vip!

L’ex attrice e pin-up Serena Grandi esce dal Grande Fratello Vip? Ecco cosa l’ha fatta scoppiare in lacrime

In effetti l’effervescente paroliere della canzone italiana c’entra con questo ‘rumor’ riguardante la celebre attrice anni ’80: ad una sola settimana dall’inizio dello show la tensione tra i due è salita alle stelle, fino a prendere la forma di un vero e proprio scontro.

Sappiamo che Malgioglio non le manda a dire: da quando è entrato nella casa di Cinecittà, infatti, ha lanciato frecciatine e critiche a praticamente quasi tutti i concorrenti. Una delle sue ultime stoccate riguardavano proprio l’ex pin-up, accusata di ‘avere il respiro pesante’ e russare troppo rumorosamente durante la notte.

La reazione inaspettata dell’ex attrice anni ’80 davanti alle accuse di Cristiano Malgioglio

Possibile che sia per questo che Serena Grandi esce dal Grande Fratello Vip? Le parole del Cristiano nazionale che l’hanno fatta crollare sono state: “Non puoi russare in continuazione – gli si sente dire in una delle registrazioni – È impossibile, se tu fossi al mio posto faresti la stessa cosa. È una settimana che non dormo, io ho il sonno leggero… figurati se voglio mandarti via, io ti amo lo sai… Amore, allora me ne vado io. Se non dormo io vado in crisi”.

La reazione della Izzo, in controtendenza rispetto all’aria polemica che facilmente si crea nella casa, non è stata rabbiosa o critica, piuttosto mortificata e ferita: “Me ne vado a casa mia, non so cosa dirvi, io ho problemi di sinusite, di tutto, piango perché sono stressata, è diventata una cosa esagerata, ognuno ha la sua dignità“.