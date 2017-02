0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alvaro Vitali contro Banfi e Vanzina: continua la denuncia dell’ex Pierino della commedia sexy all’Italiana nei confronti dell’industria cinematografica che a suo avviso gli avrebbe voltato le spalle dopo gli anni del grande successo. Intervistato da “La Verità”, quotidiano indipendente fondato da Maurizio Belpietro, Alvaro, che già di recente aveva dichiarato di essere stato dimenticato e di esibirsi con la moglie ai matrimoni, ripercorre gli anni più difficile della sua vita, quando ha anche pensato di farla finita.

“Il telefono ha smesso di suonare, di colpo – ha ricordato – I primi mesi pensavo di non avere pagato le bollette. Invece non mi cercava più nessuno. È andata avanti dieci anni così. È tanto, sai? Per i primi due anni non sono quasi uscito di casa. Sono caduto in depressione. Hai capito perché grandi attori si sono suicidati o sono finiti nella droga o nell’ alcol?”.

Alvaro Vitali contro Banfi e Vanzina: “Lino Banfi non mi ha aiutato quando poteva”

Ma adesso la critica è diretta a qualcuno in particolare; Alvaro Vitali contro Banfi e Vanzina confessa che anche i suoi amici più cari gli hanno voltato le spalle. “Eravamo molto amici, io e Lino Banfi – racconta – Ma non si è mai degnato di dirmi: “Alvaro sto preparando Nonno Felice, vieni che ti faccio fare una cosa. Quando ha compiuto 80 anni gli ho fatto gli auguri. Certo non è che se lo incontro lo bacio in bocca. Un caffè però lo beviamo ancora insieme. Ma non faccio finta: io quando giravo un film mettevo dentro gli amici, anche per fare le comparse. Gli altri no”.

L’ex Pierino contro i fratelli Vanzina: “Speravo in uno di questi cinepanettoni…”

Tra chi a suo avviso non gli sarebbe stato vicino, l’ex Pierino annovera anche i fratelli Vanzina: “Li ho conosciuti da piccoli perché ho lavorato con Steno, il loro papà, che era mio grande amico. Li ho visti crescere. Speravo che in uno di questi cinepanettoni mi facessero lavorare. Non lo hanno mai fatto e ci sono rimasto molto male…Gli ho portato una sceneggiatura che ho scritto, mi hanno detto: ‘Ti facciamo sapere’. E sono scomparsi. Una tristezza. La cosa buffa è che la gente vuole ancora Pierino, lo ama, lo richiede”.