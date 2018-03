Amadeus condurrà un nuovo talent show ideato da Carlo Conti

191 CONDIVISI Condividi Tweet

Amadeus condurrà un nuovo talent show ideato dall’amico e conduttore Carlo Conti. La notizia arriva direttamente dalla rete. Lo spettacolo andrà in onda da venerdì 18 maggio 2018 e ne sono previste quattro puntate prodotte dalla Ballandi Entertainment. Il conduttore chiude, quindi, la sua stagione tv per dare poi spazio a Marco Liorni a Reazione a Catena.

Amadeus condurrà un nuovo talent show: i dettagli

Lo spettacolo è stato ideato da Carlo Conti, ma sarà condotto dall’amico Amadeus. Quest’ultimo è stato protagonista di una stagione tv molto intensa, ragion per cui passerà il testimone a Liorni per Reazione a Catena prima di dedicarsi alla consueta pausa estiva. Tra i programmi del famoso presentatore, infatti, ci sono I soliti ignoti, L’anno che verrà e Stasera tutto è possibile.

Amadeus si lancia in una nuova sfida targata Rai 1. Il talent prevede la partecipazione di meteore della musica che tornano a mettersi in gioco preparando dei brani sui quali esibirsi. Gli artisti tenteranno di tornare alla ribalta con l’aiuto di personaggi famosi del momento. In effetti, questo programma ricorda molto Tale e Quale Show, The Winner is e Music Farm.

Music Farm: il primo talent per famosi

Chi ricorda Music Farm avrà in mente anche un giovane Amadeus che condusse la prima edizione dello show insieme a Rosita Celentano e Gene Gnocchi. Egli ha, poi, ceduto il passo a Simona Ventura e Ivan Cattaneo, ma il meccanismo dello show resta indimenticabile, come alcuni dei suoi ospiti. Tra questi ultimi Dolcenera, Fiordaliso e Loredana Bertè. I cantanti erano coccolati in una vera e propria spa con al seguito massaggiatori, parrucchieri e fisioterapisti e il loro unico compito era quello di prepararsi al meglio allo show serale presentando uno dei loro famosi brani. Alcuni sono rimasti impressi nella mente, altri sono finiti nel dimenticatoio.