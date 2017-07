2 CONDIVISI Condividi Tweet

Amadeus e Govanna Civitillo sono una delle coppie più solide del piccolo schermo italiano, felici e innamorati come raramente capita di vedere in tv. I suoi occhi brillavano quando lei faceva la ‘scossa’ all’eredità: era il lontano 2003, adesso sono marito e moglie. Ma non molti sanno com’è davvero nato il loro amore (e dove li sta portando adesso!).

Ecco com’è nata davvero la storia di Amadeus e Giovanna Civitillo

Il conduttore di Reazione a Catena (programma che ultimamente ha fatto molto parlare di sé grazie all’avventura dei Tre di Denari) è stato di recente intervistato dal settimanale Gente, e ha deciso di aprire il suo cuore – cosa rara, dato che si è distinto molte volte proprio per la sua discrezione, sobrietà e riservatezza:

“Mai una crisi – dice parlando della sua relazione (che nel 2009 è stata coronata dal matrimonio) – Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte. Non ci fosse lei, la serenità che costruiamo ogni giorno e il fatto che chiedo di prassi il suo consiglio anche per questioni lavorative ed è quasi sempre azzeccato, io non sarei quello che sono”.

Una bellissima dichiarazione che precede il racconto di quel primissimo approccio tra Amadeus e Giovanna Civitillo: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto“.

E in effetti da quel momento i due sono una vera e propria squadra affiatata, anche per quanto riguarda le rispettive professioni. Solo in un’occasione Amadeus non ha ascoltato un consiglio di sua moglie: quando ha deciso di lasciare l’Eredità. “Giovanna mi diceva di non farlo e sbagliai. Non ho lavorato per due anni. È stata davvero dura. Però lei è stata la mia ancora. Mi ha salvato anche il fatto che io non vivo per la notorietà.”

Il segreto della riservatezza e sobrietà di Amadeus sul lavoro

“Il lavoro inizia quando si accende la telecamera e finisce quando si spegne – ha proseguito Amadeus – Sono tornato in tv con la grinta che avevo quando conducevo il Festivalbar negli anni ’90“.

E il futuro, cosa riserva? Le parole del presentatore lasciano ben sperare: “Finora non ci abbiamo pensato, ma José, che ha 8 anni, ha iniziato a chiederci un fratellino o una sorellina”