Amadeus è il presentatore principe dell’estate televisiva. Il suo Ora o mai più è stato uno dei più grandi successi di questa stagione di magra della Rai. In un’intervista concessa all’HuffPost, il conduttore ha raccontato che è grazie a sua moglie, Giovanna Civitillo, se è riuscito a superare il momento negativo vissuto anni fa. Dopo aver lasciato L’Eredità per passare a Mediaset, Amadeus era stato dimenticato da tutti. “Ho imparato a ragionare con la mia testa e a fidarmi di me stesso e di mia moglie, perché lei mi aveva consigliato di non fare quella scelta. E ho capito che la mia casa è la Rai, perché anche se sono nato in Mediaset, con Deejay Television, è in Rai che sono stato consacrato e il pubblico quando sono andato via c’è rimasto male”, ha spiegato.

Amadeus, presentatore rivela: “Rabbia verso me stesso”

“Ho attraversato un momento buio: avrei dovuto fare il preserale per tre anni e invece è durata tre mesi o poco più e per quasi tre anni sono stato di fatto escluso, dimenticato, il telefono non squillava e i produttori non avevano tempo per me”, ha aggiunto. “Ma non mi sono abbattuto, avevo solo rabbia verso me stesso per essermi fidato e affidato. E, come dicono a Napoli, ho tirato fuori la ‘cazzimma’”.

Amadeus, programma estivo Ora o mai più “va riconfermato”

Ora o mai più, con la vittoria finale di Lisa, si è rivelato un successo che Amadeus spera di replicare: “Sono felice che il pubblico abbia apprezzato una formula semplice ma accattivante, che ci ha permesso di riascoltare canzoni bellissime, e per una volta siamo noi italiani a vendere un format all’estero invece di comprarlo. Un programma così va riconfermato, ma non so quando potrebbe tornare in onda, sarà la rete a trovare la giusta collocazione. Di artisti spariti per diversi anni ce ne sono tanti, in questa prima edizione abbiamo avuto un bellissimo cast e credo che le luci si siano riaccese per tutti e otto e non solo per chi ha vinto, perché si sono rimessi in gioco. Quando sparisci per tanti anni c’è sofferenza, non è psicologicamente facile non riuscire a riemergere”. Intanto, il conduttore festeggia con la sua Giovanna i 9 anni di matrimonio, come ha raccontato su Instagram.