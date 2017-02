1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il rumor che voleva Amal Alamuddin incinta, è stato finalmente confermato da alcune immagini inequivocabili. La moglie di George Clooney, 39 anni, è in dolce attesa, e l’attore di Ave, Cesare! dei fratelli Coen e Money Monster di Jodie Foster, a 55 anni sarebbe in procinto di accogliere il suo primogenito.

A diffondere l’indiscrezione qualche settimana fa, fu il quotidiano libanese “Daily Star”, secondo cui Amal sarebbe scomparsa dalla circolazione da qualche tempo proprio per non mostrare le nuove rotondità, che sul suo corpo esile sarebbero difficili da celare. Stando sempre alle indiscrezioni, anconra da confermare, il parto sarebbe già previsto per il mese di marzo, e si tratterebbe di due gemelli.

Amal Alamuddin incinta: pancione in vista sotto il trench

Amal Alamuddin incinta ormai non nasconde più le curve più morbide: negli scatti indossa un trench nero e una maglia lunga beige, da cui spunta appunto il pancino. Un grande passo per lo scapolo d’oro di Hollywood, che dal 2014, data delle nozze con l’avvocatessa libanese naturalizzata britannica, una delle donne arabe più influenti al mondo.

Tuttavia poco più di un anno fa il testimonial di Nespresso parlava così della possibilità di diventare padre: “Suppongo di averci pensato in passato ma non ho mai veramente…. non è una priorità. È una domanda piuttosto ricorrente in questi giorni perché adesso sono un uomo sposato e sto facendo un film in cui ci sono dei bambini”. Avrà cambiato idea? Ce lo auguriamo!