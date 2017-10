667 CONDIVISI Condividi Tweet

Amanda Lear rifiuta Domenica Live per difendersi dal gossip. Questa volta a parlare di lei è Simona Izzo. Recentemente sono spuntate fuori alcune sue dichiarazioni che lasciano il dubbio: la cantante era o non era un uomo in passato? A causa della sua voce particolare e dei suoi lineamenti massicci, qualcuno lo insinuava già da tempo, ma stando alle parole della regista sarebbe tutto vero.

Amanda Lear rifiuta Domenica Live e 15 mila euro di cachet

Già di per sé, la rissa tra Simona Izzo e Marco Predolin a Domenica Live ha fatto molto discutere, ma ecco che la regista attira nuovamente l’attenzione con dichiarazioni shock. Questa volta avrebbe messo bocca sulla se**ualità della Lear sostenendo che in passato fosse un uomo: “Perché non lo sapevate? Io non ho conosciuto personalmente Dalì ma ho letto la sua biografia. L’ho scoperto da lì. Dalì ha amato Amanda Lear sia nella sua prima fase che nella seconda. Lei ha smentito? No, perché dovrebbe farlo“.

La Lear è stata tirata in ballo ma non ha nessuna intenzione di difendersi. La cantante ha rifiutato 15 mila euro per andare da Barbara D’Urso la prossima domenica precludendosi l’opportunità di smentire quanto detto. Riguardo l’argomento, infatti, Amanda è sempre stata molto riservata ed ha lasciato ogni volta un alone di mistero. Che il suo sia un silenzio tattico o semplice volontà di non rispondere a domande scomode nel salotto di Canale 5?

Anche Patrizia De Blanck sostiene la tesi di Simona Izzo

La Izzo sembra non pentirsi di ciò che ha detto, anzi: “Amanda non si è offesa perché è intelligente, non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. E’ il caso di un transgender. O come li volete chiamare? Amanda non ha mai fatto outing, ma non ha mai nemmeno smentito. Sa che è importante lasciare un interrogativo“. A supportare la sua tesi c’è anche Patrizia De Blanck: “Ero in un locale a Parigi e ho visto Amanda Lear. Ai tempi si faceva chiamare Peki D’Oslo. Era un uomo“.