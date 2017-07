81 CONDIVISI Condividi Tweet

La bella attrice romana ha stupito tutti dopo la rottura con Renga e la sua relazione con Lorenzo Quaglia: le nuove voci su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno facendo, infatti, il giro del web, scatenando una vivace rete di commenti e – come al solito – polemiche.

La protagonista de La Scelta e Immaturi si è guadagnata la copertina della rivista Chi – in edicola dal 5 luglio 2017 – con questo scoop. Nessuno, infatti, sospettava che i suoi occhi brillassero per il celebre allenatore della Juventus! E mentre c’è chi è già pronto a scagliarsi contro la differenza d’età (che in realtà sarebbe di 9 anni, lui 49 e lei 40), in molti appoggiano prontamente la nuova coppia.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: l’inedita coppia dell’estate

“Uomo distinto lui, donna affascinante lei: perché no?“, scrivono sui social. I due appaiono assolutamente felici, complici, affettuosi e in piena fase da ‘luna di miele, quella tutta coccole ed effusioni. Dopo gli ultimi periodi di profonda crisi tra Ambra e Francesco Renga, in cui ci eravamo abituati a vederli spesso con il broncio, o di cattivo umore, è bello vedere l’ex pupilla di Boncompagni sorridere di nuovo alla vita e all’amore.

“Travolti dalla passione”, si legge sulla rivista patinata in apertura del servizio fotografico che ritrae i due in un lungo week end d’amore nell’Argentario, ripercorrendo insieme ai lettori le tappe di questo inedito rapporto che quasi nessuno aveva notato prima d’ora.

Le foto di Ambra e Allegri sono lo scoop del momento

Naturalmente non mancano detrattori del mister che rivogliono Renga ‘a centro campo’, o chi pensa che l’attrice sia alla ricerca di soldi o popolarità. In molti, però, augurano semplicemente il meglio a questa nuova coppia: c’è da vedere se si tratta di un flirt estivo o di un nuovo appassionato amore destinato a calcare le scene nel panorama dello showbusiness italiano!