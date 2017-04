35 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno fatto clamore Ambra Angiolini e Francesco Renga ad Amici. Il secondo serale del talent di Maria De Filippi ha fatto incrociare le strade di una delle ex coppie più belle dello spettacolo italiano. Tutto è iniziato quando l’attrice ha chiamato la “prova giudice”, ovvero una manche dove il giudice decide sia il concorrente che la performance a cui si dedicherà sul palco.

“Schiero duetto con ospite”, ha chiarito Ambra senza sapere che di lì a poco si sarebbe imbattuta nel suo ex. Shady, concorrente della Squadra Bianca, ha infatti avuto Renga come ospite speciale. L’attrice sorride e scherza, ma è in evidente imbarazzo. “Maria, apri la busta, può parlare”, ha subito specificato, per poi ritrattare: “No, ci ho ripensato, chiudi la busta Maria”. Il duetto ha visto la coppia impegnata in Migliore, singolo del 2016 realizzato per il lancio dall’album Scriverò il tuo nome.

Scintille tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ad Amici

Al termine dell’esibizione, l’emozione e la tensione erano ormai ai massimi livelli. “Ci sentiamo spesso io e lei”, ha chiarito subito Renga. Allora la De Filippi è intervenuta per chiedere al cantante se accusasse la mancanza della poltrona rossa del giudice, sulla quale sedeva nella scorsa edizione del programma. “Ho mandato la sostituta quest’anno. Sei un ripiego, sappilo”, ha ribattuto con acida ironia Renga prima di lasciare lo studio.

Colpita nell’orgoglio, Ambra ha così ritrattato il tono scherzoso con cui avevo iniziato la serata. Piccata, sulle canzoni dell’ex compagno è stata abbastanza sarcastica e spietata: “Le scrive Ermal Meta!”. Intanto lo show è andato avanti e alla performance del duo Bianco, la Squadra Blu ha risposto con il duetto tra Federica e Fabrizio Moro, che hanno cantato Portami via.

La battuta al veleno di Morgan

Il vero colpo di scena è arrivato proprio al momento della votazione. Ambra ha scelto di votare l’esibizione di Fabrizio Moro. Beccandosi subito la provocazione di Morgan: “Ambra, non dovevi pensare di essere criticabile se avessi votato per l’amore”. Alla fine, la puntata è stata vinta dai Blu: i Bianchi hanno perso Lo Strego che è stato battuto nel duello finale con Thomas.