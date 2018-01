29 CONDIVISI Condividi Tweet

Ambra Angiolini incinta di Massimiliano Allegri? È questa la voce che circola sull’attrice di Saturno Contro e il più recente Terapia di coppia per amanti: il dubbio è sorto in seguito ad alcuni scatti che sembrerebbero mostrare qualche rotondità sospetta. Ad approfondire l’ipotesi è il servizio di Diva e Donna, che ha dedicato alla coppia sia la copertina che un servizio all’interno della rivista. Ecco cosa si legge:

Ambra Angiolini incinta di Allegri? La teoria dei media

Gli scatti che vedono protagonista l’ex volto di punta di Non È La Rai la ritraggono con una felpa larga – che fatica comunqe a nascondere un pancino che solitamente non si intravede sul suo fisico snello – e un viso lievemente più paffuto del solito.

Sono passati 7 mesi dal primissimo e inaspettato avvistamento dei due insieme: da allora la loro coppia sembra esser diventata sempre più solida, e per loro Ambra Angiolini incinta significherebbe il rispettivo terzo figlio: entrambi, infatti, sono già genitori di due bimbi, avuto dalle loro precedenti relazioni. Lei ha già Jolanda e Leonardo (nati dal matrimonio con Renga), mentre lui ha Vaalentina e Giorgio (nati da due madri diverse).

I commenti che gli amici della presentatrice e dell’allenatore della Juventus (che attualmente vivrebbero ancora in due città diverse) sono soliti esternare, riguardo l’affiatamento e il forte legame che si è instaurato tra i due, lasciano presagire che le premesse per un lieto evento come questo ci sarebbero tutte:

I commenti degli amici e la risposta di Massimiliano Allegri alla voce sulla gravidanza

“Lui è romantico e pieno di attenzioni. Entrambi hanno già figli grandi e continuano dividendosi tra famiglia e impegni”. Tuttavia, la notizia non è stata confermata ufficialmente: al momento rimane solo un sospetto che, a poche ore dalla pubblicazione, Allegri ha voluto anche ridimensionare e smentire. Per il momento…