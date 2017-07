68 CONDIVISI Condividi Tweet

A due giorni di distanza dall’intervento di Cristiana Capotondi al Giffoni, arriva anche il turno di un’altra, amatissima, attrice che in questi giorni sta affollando le prime pagine delle riviste rosa: durante una delle interviste del festival di cinema, Ambra parla di Allegri una volta e per tutte. La prima da quando le voci su di loro sono iniziate a circolare.

Ambra parla di Allegri: le dichiarazioni dell’attrice dopo che lo scoop ha fatto il giro del paeses

Era naturale prevedere che, insieme a tante domande sulla sua carriera, sui suoi prossimi progetti cinematografici e sui suoi esordi, arrivasse anche la fatidica domanda sull’allenatore della Juve. Tuttavia, l’attrice non si è lasciata scoraggiare affatto, e con un sorriso sulle labbra ha deciso di rispondere alle insinuazioni, sperando così di placare questo continuo vociare e paparazzare:

“Io lascio sempre dire tutto – ha esordito – Di me si dice di tutto, quando leggo cose su di me penso mio dio che donna interessante! In realtà nella vita sono di una noia mortale, i miei figli forse possono raccontarvelo meglio di me. questo è anche divertente, però non si dice mai il lavoro che c’è dietro, non si dice mai quanti no ricevo. Mi attribuiscono sempre le stesse cose, su di me fanno sempre gli stessi titoli.”

La dichiarazione dell’attrice al Giffoni sulla sua vita sentimentale dopo Renga

“La verità – ecco che, in un certo senso, Ambra parla di Allegri – è che è molto difficile entrare in certi ambienti se non hai fatto un percorso accettato da tutti: a me è successo perché ho sempre avuto un’empatia pazzesca con il pubblico, questa è la mia fortuna. Non lo dico per vantarmi, chi mi conosce bene lo sa, anzi, forse a volte dovrei stare più zitta. Il pubblico ha sempre capito prima quello che volevo dire, che magari ogni tanto è scomodo, ma è davvero quello che penso. Ecco perché sono felice di poter dire, a quarant’anni, che sono libera, qualsiasi cosa accada: dalle persone che scelgo di amare a quelle che scelgo di non amare più“.