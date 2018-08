0 CONDIVISI Condividi Tweet

Finora c’era sempre stata una certa riservatezza al riguardo, ma ecco finalmente la prima vera confessione di Ambra su Allegri e Renga. La fine di una grande storia d’amore, una relazione finita sotto i riflettori e supportata da schiere di fan e sostenitori, e l’inizio di una nuova avventura.

Il racconto senza filtri di Ambra su Allegri e Renga

Lo scorso agosto cominciavano a venir fuori le prime dichiarazioni e prove tecniche di convivenza, ma solo adesso l’attrice si è decisa a raccontare la sua versione completa dei fatti. Cosa ha significato chiudere una storia così importante, lasciare il padre dei suoi figli, e ricominciare da zero?

“Quando finisce una storia hai sempre due possibilità: continuare a bombardare oppure dire “no, non è questo che ci meritiamo”. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Renga, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Allegri, ndr) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare.”

Ecco il racconto di Ambra su Allegri e Renga: “Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l’ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tantomeno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene“.

La dichiarazione al mister della Juve

I suoi sentimenti per l’allenatore della Juventus sono limpidi e chiari: “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre