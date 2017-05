74 CONDIVISI Condividi Tweet

Amici 16 è un talent che emoziona gli spettatori di tutte le età, da casa e in studio. Questa volta, però, a versare qualche lacrima non è stato solo il pubblico ma la stessa Maria De Filippi. Come ogni regina che si rispetti, la sovrana di Canale 5 è riuscita a mettere da parte il proprio orgoglio. Maria, infatti, ha chiesto scusa agli spettatori in studio per un episodio avvenuto qualche puntata addietro: segno di grande eleganza e rispetto verso il prossimo.

Amici 16, Maria non trattiene le lacrime: “Mi sono sbagliata”

Tutto è cominciato quando in studio è arrivato Roberto Saviano. Il giornalista ha parlato ai ragazzi della crudeltà della guerra. Dopo una piccola introduzione, Saviano ha presentato in studio Ilenia Boneschi. Quest’ultima è un’ostetrica di Medici Senza Frontiere che lavora nei paesi colpiti dai conflitti ed ha portato la sua testimonianza. Lo studio è rimasto in rispettoso silenzio per tutta la durata dell’intervento. Quando si è concluso, è stato in quel momento che Maria ha detto tra le lacrime. “Voglio chiedervi scusa se qualche puntata fa, vi ho rimproverato per le urla sugli addominali dei ballerini. Mi sono sbagliata. Perché un pubblico del genere non avrebbe accolto con un silenzio tanto religioso la presenza in studio di Saviano“. Queste sono state le parole di Maria riferendosi al suo rimprovero di qualche settimana fa al pubblico in studio, che urlava a più non posso per i ballerini a dorso nudo in scena. Una lezione di umiltà quella di Maria da cui prendere spunto.