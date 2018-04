47 CONDIVISI Condividi Tweet

Heather Parisi e la figlia attaccano Biondo in un video destinato a far discutere. Sui social, la ballerina e showgirl di Cicale ha postato una clip sulla cui spontaneità c’è molto da dibattere. Nelle immagini si vedono Parisi e la figlia Elizabeth in un momento di relax, con la bambina che massaggia le spalle alla madre. Un idillio rotto dalle parole della bimba contro il rapper di Amici, talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi di cui Heather è entrata a far parte come componente della giuria. Non senza polemiche.

Heather Parisi e la figlia attaccano Biondo

Già, perché in un paio di precedenti video postati su Twitter, Parisi aveva attaccato apertamente professori e commissari di Amici 17. Non solo. Oltre alle parole al veleno per Alessandra Celentano, Simona Ventura e Marco Bocci, la ballerina se l’era presa proprio con Biondo.

“Non posso credere che una Simona Ventura, con un background come il suo, se ne esce con un ‘Quant’è carismatico Biondo’, quando è tutto tranne che carismatico”, aveva detto. “O non capisce il significato della parola carisma oppure sta mentendo. Non si può dire che Biondo è carismatico, il carisma è tutta un’altra cosa”.

Heather Parisi: figli all’attacco di Biondo

In questo nuovo video diffuso su Instagram, la giudice smentisce ancora una volta quanto aveva dichiarato durante la diretta del 7 aprile scorso. Heather aveva fatto credere al cantante – passato nei giorni scorsi dai Blu alla squadra Bianca – che sua figlia fosse una sua grande fan. “Mia figlia che ha 7 anni ti adora”, ha detto all’allievo.

Una bugia smentita da Elizabeth stessa. “Ma perché hai detto a Biondo che mi piaceva, quando non mi piaceva? Lui non sa cantare, veramente non sa cantare”, ripete la figlia alla madre, che se la ride sarcasticamente. Immediatamente sono arrivati centinaia di commenti, tra attestati di stima e prese di posizione in difesa di Biondo.