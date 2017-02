1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nuovo amore per Gemma Galgani che tra varie vicissitudini sembra finalmente aver trovato un pretendente adatto a lei. La protagonista del Trono Over di “Uomini & Donne” è stata immortalata dai fotografi di Diva e Donna mentre passeggiava mano nella mano per le vie di Roma in compagnia della sua nuova giovane fiamma (18 anni di differenza), Michele.

Il corteggiamento è durato parecchi, Michele ha infatti dovuto affrontare una concorrenza non indifferente; il fantasma della relazione con Giorgio, poi il corteggiamento di Marco, poi ancora i ripensamenti di Giorgio. Alla fine Michele ha avuto la sua chance che ci ha provato sette volte prima di sentirsi dire sì.

Un nuovo amore per Gemma Galgani: Michele sarà quello giusto?

Così ecco sbocciare un nuovo amore per Gemma Galgani; lei e Michele sono stati avvistati mano nella mano e non nel corso di una registrazione, ma da veri piccioncini nel corso di una passeggiata romantica. Chissà se Michele sarà finalmente l’uomo che la porterà fuori dagli studi della trasmissione dando quindi l’addio alla rivalità con Tina Cipollari.