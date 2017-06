109 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera sarà in tv con Tutto Può Succedere 2, insieme a Pietro Sermonti, Matilda de Angelis e molti altri attori: in questi giorni, però, i suoi fan non fanno altro che chiedersi se è vero che Ana Caterina Morariu è incinta.

Ana Caterina Morariu è incinta? L’attrice intervistata da Oggi si lascia scappare una frase che insospettisce i fan

La bella attrice rumena, che ha conquistato il pubblico con moltissime interpretazioni, l’ultima delle quali è Sorelle, la fiction con Loretta Goggi e Anna Valle, è stata intervistata dal settimanale Oggi, e ha rilasciato una misteriosa dichiarazione che sembrerebbe confermare il sospetto: “Della vita privata non parlo, anche perché non riguarda solo me, ma se scrivete che sono incinta nel titolo non è un problema“.

A questo si aggiunge il fatto che, durante la sua permanenza da suo padre in Romania, l’attrice non ha voluto nessun tipo di contatto video con i giornalisti, né ha inviato foto o ha incontrato qualcuno dal vivo. Sarà un segnale del fatto che al momento non vuole esporsi su un’eventuale gravidanza?

Gli indizi che portano alla gravidanza e l’opinione dell’attrice sull’educazione dei figli in Romania e in Italia

Se fosse vero, il settimanale le ha già chiesto come le piacerebbe educare degli eventuali figli: “In Romania ho visto i bambini crescere più liberi ma più responsabili. Se dici un ‘no’, ubbidiscono. In Italia i piccoli si buttano a terra, fanno i capricci, i genitori cedono subito e si ricomincia daccapo“. Per quanto riguarda, invece, la sua metà, l’identità è ancora top secret, tutto quello che la protagonista di Tutto Può Succedere 2 ha voluto anticipare è: “Sono innamorata, sto molto bene. Lui lavora nel cinema ma non è un attore“.