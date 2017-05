314 CONDIVISI Condividi Tweet

Il direttore di rete Andrea Fabiano difende Insinna: la vicenda legata al clamoroso fuorionda di Affari Tuoi continua a far discutere. Molte sono le voci contrastanti in merito alla questione: ascoltare il pacifico e bonario presentatore imprecare ed alzare la voce con concorrenti del programma Rai ha lasciato di stucco fan e spettatori da casa. A propagare queste immagini è stata Striscia la Notizia che questa sera approfondirà il discorso con un nuovo servizio.

Sul fuorionda Insinna si esprime il direttore Rai: “Solidarietà totale per Flavio”

Il fuorionda di Flavio Insinna è stato trasmesso sulle reti Mediaset, competitor diretta della Rai. Forse è proprio per questo motivo che il direttore della tv di Stato, Andrea Fabiano, ha mostrato tutto il suo appoggio al presentatore di Affari Tuoi. “Solidarietà totale, umana e professionale a @insinnaflavio“, ha twittato proprio oggi il dirigente. Se da un lato c’è chi lo sostiene, dall’altro insorge qualcun altro che lo attacca. Tra questi c’è Selvaggia Lucarelli che ha dedicato alla questione un lungo post su Facebook.

La giornalista ha detto la sua senza mezzi termini e senza risparmiare nessuno: “Ricci ha mandato in onda l’audio di uno sfogo di Insinna durante una riunione con gli autori di Affari tuoi. Lo sfogo era stato registrato da qualche presente di nascosto e poi mandato a Striscia che con lui ha delle vecchie ruggini. (ricordate Staffelli che gli consegna il tapiro e Insinna che gli chiede come mai non lo danno a Greggio che ha evaso il fisco?). Vabbè, che Ricci sia vendicativo lo sanno pure i muri“.

Andrea Fabiano difende Insinna ma la Lucarelli non lascia scampo: “Flavio non ne esce bene”

La Lucarelli continua così la sua riflessione: “Qualcuno ne esce malconcio. Ne esce malconcio l’infame (sì, l’infame) che ha registrato di nascosto Insinna e ha mandato quel file non solo ad uno che non aspettava altro, ma pure a una rete concorrente, quindi tradendo sia la fiducia di un conduttore che quella di un’azienda. […] Poi c’è il contenuto, quello che ha detto Insinna. […] Inutile girarci intorno. Insinna ne esce male. Per quello che mi riguarda, non come una brutta persona, perché non sarà questa registrazione a raccontarci chi sia veramente. Ma di sicuro come uno che nel lavoro è un cinico. Come quasi tutti, direte voi. Sì, ma degli altri non ho ascoltato le riunioni di redazione“.