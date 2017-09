1 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrea Roncato racconta il dolore dell’aborto in un’intervista concessa al settimanale Spy. L’attore, settant’anni da poco compiuti, ha ripercorso la sua vita di successi e cadute. Il comico bolognese, creatore di personaggi tanto amati e popolari da essere diventati icone come la Mamma e Loris Battacchi capo-ufficio pacchi, ha saputo mettersi in discussione e rivalutare il senso della vita.

Già qualche tempo fa, intervistato dal Fatto Quotidiano, Roncato aveva raccontato la sua esperienza con la droga. L’uso massiccio di stupefacenti è stato il suo inferno per anni. “Per soldi ero pronto a tutto, non rifiutavo nulla”, ha ammesso. “Ci sono tante persone che non hanno il coraggio di dirlo e continuano a farlo. Ma sono quasi 30 anni che non tocco la cocaina, non bevo alcolici e non fumo”.

Le sue dipendenze sono state la causa della fine del matrimonio con Stefania Orlando: “Stefania ha sofferto molto e non me lo perdonerò mai. Non credo che lei sappia quanto ho pianto: è stata tutta colpa mia. Se potessi tornare indietro, farei di tutto per non perdere le cose veramente importanti, le persone cui tengo davvero. E Stefania è una di quelle”.

Andrea Roncato racconta il dolore dell’aborto

“Mi ero trasferito a Roma e mi ero messo a frequentare locali notturni dove si beveva, si pippava e si sballava”, ha rivelato ora a Spy. “In quel famigerato periodo avevo pure messo incinta qualche donna, e ho chiesto a tutte di interrompere la gravidanza. Ho dedicato un libro a questi bambini che avrei potuto avere (Ti avrei voluto, ndr). Da sei anni c’è Nicole al mio fianco, ma non me la sento più di diventare padre: il futuro che si ritroverebbero davanti i miei figli non ha prospettive”.

“Mi lasciavo trascinare da gentaglia e non stavo al fianco di Stefania come avrei dovuto: non è stato un bel periodo e il matrimonio con Stefania è finito”, ha concluso Andrea. “Grazie a Dio, una mattina mi sono svegliato e ho detto basta a quella vita”.