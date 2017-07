112 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la prima volta Angelina Jolie parla del divorzio da Brad Pitt e della paralisi di Bell. In un’intervista concessa a Vanity Fair, l’attrice e regista ha rotto il silenzio sul periodo difficile vissuto dopo la separazione dall’ormai ex marito. Ma non solo: ha rivelato un nuovo problema di salute che le è stato diagnosticato.

La paralisi di Bell è una forma di paralisi facciale causata da una disfunzione del nervo cranico, che provoca l’incapacità di controllare i muscoli del viso. Un problema non da poco per un’attrice.

Per contrastare la situazione Jolie si sta sottoponendo a delle sedute di agopuntura. Ma non ha voluto aggiungere molto a riguardo. “In realtà mi sento maggiormente donna perché ho compiuto delle scelte intelligenti e sto mettendo la mia famiglia al primo posto”, ha spiegato. “Ho la mia vita e la mia salute sotto controllo. Penso sia quello che rende una donna completa”.

La star ha spiegato che si è trasferita nella sua nuova casa di Los Feliz con i figli e i ragazzi stanno finalmente superando le difficoltà di questo momento. “Sono stati molto coraggiosi. Non stanno guarendo dal divorzio… ma da alcuni aspetti e situazioni della vita”. Jolie aveva già affrontato il divorzio da Brad Pitt, trincerandosi dietro un “non voglio dire molto su questo argomento”. Aveva ribadito soltanto: “Siamo una famiglia e lo saremo sempre”.

Angelina Jolie parla del divorzio da Brad Pitt e della paralisi di Bell

Ora Angelina ha parlato apertamente dei problemi del suo matrimonio. Le cose sono diventate complicate (“Non voglio dire difficili”, ha specificato) nel 2016. “Il nostro stile di vita non ha avuto in nessun modo degli effetti negativi sul rapporto con Brad”, ha spiegato. “Non era quello il nostro problema. Si trattava piuttosto, e resterà, una delle meravigliose opportunità che possiamo dare ai nostri figli… Sono sei individui dalla personalità forte, riflessivi, con i piedi per terra. Siamo davvero orgogliosi di loro”. Così piangeva “sotto la doccia e non di fronte a loro. Devono sapere che tutto andrà bene anche quando noi non ne siamo sicuri”.

Per questo motivo ha deciso di mettere momentaneamente in secondo piano la carriera. “Voglio semplicemente preparare una vera colazione, lavare i piatti, portare il cane fuori, leggere ai bambini le storie prima che vadano a letto, cucinare e prendermi cura della casa. Quella è la mia passione. Su richiesta dei miei figli ho iniziato a frequentare un corso di cucina. La sera prima di addormentarmi mi chiedo se sono stata una brava mamma e se la giornata poteva andare meglio…”.