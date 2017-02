0 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la prima volta in cinque mesi, Angelina Jolie rompe il silenzio sul divorzio da Brad Pitt. L’attrice e regista lo ha fatto nel corso di una intervista concessa alla giornalista Yalda Hakim di BBC World News. Un lungo colloquio avvenuto in Cambogia, dove la Jolie ha fatto la sua prima apparizione pubblica per presentare First They Killed My Father, film tratto dal libro di Loung Ung, attivista che ha raccontato il genocidio voluto dai Khmer Rossi nel 1970.

“È stato un periodo difficile per la nostra famiglia”, ha raccontato. “Non voglio dire molto su questo argomento”, ha aggiunto, “ma siamo una famiglia e lo saremo sempre: questo momento complicato passerà e ci auguriamo di uscirne ancora più forti di prima”. La diva vuole proteggere soprattutto i suoi figli: Maddox, 15 anni, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, e i gemelli Knox e Vivienne, 8.

“Molte persone si trovano in situazioni simili: ora la mia attenzione è rivolta ai miei figli, ai nostri bambini”, ha spiegato. Ma Angelina non ha paura di affrontare tutto ciò da sola. “In questo momento sono sola con due cani, due criceti e due bambini: è fantastico”, ha detto scherzando. “Quando mi sveglio, devo pensare a chi porterà fuori i cani, chi cucinerà i pancake e che tutti abbiano lavato i denti”. Il proposito che si augura per i prossimi cinque anni? “Che tutto quello che faccio rappresenti qualcosa di giusto per i miei figli: non attraverso il prisma di Hollywood o di un certo stile di vita, ma per il senso corretto di ciò che sono in grado di fare affinché sviluppino una loro personalità”.