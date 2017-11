Angelina Jolie torna con Brad Pitt? L’attrice si pente del divorzio

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Angelina Jolie torna con Brad Pitt? È quello che sperano i fan dei Brangelina da molto tempo ormai, ma è probabile rimangano delusi. I protagonisti di Mr e Mrs Smith sono lontani da poco più di un anno e, nonostante qualche debole spiraglio di riavvicinamento, ancora nessuna novità all’orizzonte. Ad avviare le pratiche per il divorzio è stata Angelina, proprio lei che ora si pente amaramente di ciò che ha fatto. Chi sa se un giorno la rivedremo al fianco del suo bel Brad.

Angelina Jolie torna con Brad Pitt? Lei vuole, ma lui la rifiuta

Dodici anni d’amore, tra cui 2 di matrimonio, e sei figli. Non è facile buttarsi tutto alle spalle con uno schiocco di dita, ma è quello che inizialmente voleva la Jolie. Nonostante l’amore, i problemi abbondavano e il primo fra tutti era l’abuso d’alcol che Brad era solito fare per poi diventare aggressivo nei confronti di figli e moglie. Durante i mesi di lontananza, Pitt ha lavorato molto su sé stesso, risolvendo i suoi conflitti interiori. A qualcosa è servito perché dopo un incontro segreto con la compagna, l’attore ha ottenuto il suo perdono.

La riconciliazione sembrava dietro l’angolo dopo lacrime e promesse di farcela insieme (così è stato riportato da una fonte vicina alla coppia). Il divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie stava per diventare solo un ricordo fino a quando è successo ciò che nessuno si aspettava: il protagonista di Fight Club si è mostrato titubante sul tornare insieme alla compagna. L’attore ha ripreso in mano la sua vita e, stando a quanto dichiarato da fonti attendibili, non ha nessuna intenzione di tornare sotto il controllo di Angelina.

La Jolie gelosa di Magot Robbie a causa di Brad Pitt

I ripensamenti di Pitt sono causa di dolore per la povera Angelina che, intanto, se la prende con tutte le donne che si interpongono tra lei e il suo amato. Tra queste c’è la Harley Quinn di Suicide Squad, Margot Robbie. La ragazza avrebbe attirato l’attenzione di Brad, cosa poco gradita dalla signora. La Jolie ha mostrato il suo disappunto durante un incontro con l’attrice agli Hollywood Film Awards dove le ha voltato platealmente le spalle negandole il saluto. Si salvi chi può, Maleficent è tornata!