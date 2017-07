24 CONDIVISI Condividi Tweet

La coppia formata da Angiolini e Allegri procede spedita ed è al centro del gossip dell’estate 2017. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono conosciuti a Torino, mentre lei era sul set della pellicola La verità, vi spiego, sull’amore. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi che definisce la coppia ‘nuovissima e inaspettata’. Non c’è da stupirsi, comunque. Numerose sono le love story nate tra studi di registrazione e campi di calcio e un esempio lampante sono Ilaria D’Amico e il portiere Gigi Buffon.

Angiolini e Allegri: flirt estivo o amore duraturo?

Dati i trascorsi sentimentali del tecnico livornese, pare che molti amici della Angiolini stiano provvedendo a metterla in guardia sul conto del suo nuovo amore. La notizia trapela dalle pagine di Novella 2000. Si dice, infatti, che persone molto vicine all’attrice le abbiano intimato di fare attenzione al nuovo compagno vista la sua fama di latin lover spezza cuori.

L’allenatore della Juventus, infatti, ha lasciato dietro di sé una folta scia di storie fallimentari. La prima risale al 1992, quando lasciò poco prima delle nozze la sua fidanzata storica, Erika. A seguito, il matrimonio celebrato nel 1994 e poi clamorosamente naufragato con la hostess Gloria. Seguono un numero indefinito di flirt e relazioni concluse allo stesso modo. A questo punto viene da domandarsi se Ambra riuscirà a far mettere la testa apposto al suo Massimiliano una volta per tutte.

Ambra e Allegri già in crisi?

Dalla famosa vacanza all’Argentario, dove i due piccioncini sono stati avvistati la prima volta, non è passato molto tempo. Eppure delle foto che circolano da qualche giorno lasciano presupporre che la magia sia già finita. Sì perché, come riporta il settimanale Mio, Ambra e Allegri sono stati visti uscire da un ristorante milanese con espressioni non proprio felici. L’espressione imbronciata di lui e il sorriso ironico di lei lasciano intendere qualche malumore tra i due. Momento passeggero o crisi in vista?