0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ricordate la violenta polemica che ha causato la cancellazione del programma di Paola Perego “Parliamone di Sabato”? A quasi due mesi di distanza interviene nel delicato discorso riguardante gli stereotipi sulle etnie diverse una delle dirette interessate: ecco, i infatti, come Anna Safronick parla delle donne dell’est.

L’attrice Anna Safronick parla delle donne dell’est e del famoso servizio che ha fatto chiudere Paola Perego

L’amatissima attrice ucraina in questi giorni è al cinema con il film “Le verità”, thriller psicologico e film sociale diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo, ma tutti la conosciamo per i suoi ruoli in fiction celebri come Don Matteo, Carabinieri e Le Tre Rose di Eva, ma anche per la sua partecipazione ai film di Ficarra e Picone (La Matassa) e di Verdone (C’era un cinese in coma).

Durante un’intervista di Vanity Fair, l’argomento di discussione è caduto proprio su quella lista di luoghi comuni pubblicata durante il programma Rai: “L’offesa non stava nel giudizio, ma nel concetto di fondo: l’amore è convenienza, e le ragazze russe o ucraine ti convengono perché hanno il fisico marmoreo anche dopo avere partorito, e sono sexy. È vero, spesso siamo così, ma siamo anche quasi tutte laureate, abbiamo studiato.”

L’opinione dell’attrice sugli stereotipi mandati in onda da “Parliamone Sabato”

Anna Safronick parla delle ragazze dell’est non tanto sfatando dei falsi miti, piuttosto per commentare il dato reale che si nasconde dietro dei pregiudizi. Ad esempio, le è davvero capitato di essere indulgente con un compagno che l’aveva tradito, ma non per atteggiamento remissivo: “Io l’ho fatto, ma non c’entra con le mie radici. L’ho perdonato perché non si molla quando la storia si fa difficile, però non l’ho dimenticato.”

Per quanto riguarda il lato da casalinga perfetta…è un aspetto a cui, lavoro permettendo, non rinuncerebbe mai: “Io per nulla al mondo rinuncerei a curare il mio nido, ad avviare le lavatrici, a tagliare i capelli al mio fidanzato, a scegliergli la cravatta per l’ufficio. Quel che adoravo di più con Paolo (Barletta, con cui è finita nel 2015, ndr) era preparargli la cena dall’antipasto al dolce, come fosse un ristorante stellato, ma solo nostro.”