Nella puntata andata in onda il 29 marzo, Anna Tatangelo al Maurizio Costanzo Show ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Gigi D’Alessio. Anche il cantante ha deciso di partecipare indirettamente alla discussione. Lei, infatti, era in studio mentre lui presenziava alla trasmissione in collegamento telefonico. Per la prima volta, quindi, la coppia più chiacchierata della scena musicale italiana si è espressa all’unisono su cosa fosse accaduto alla loro relazione.

Anna Tatangelo al Maurizio Costanzo Show: “Gigi è la persona più importante della mia vita”

Chi sperava in liti burrascose e rotture irreparabili rimarrà deluso: sarà pur vero che Anna e Gigi si sono lasciati, ma tra loro resta rispetto e affetto reciproco che lascia addirittura sperare in un ritorno di fiamma. La cantante si è espressa sulla questione: “Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo“.

Dal canto suo, anche l’artista napoletano non risparmia parole d’affetto per l’ex compagna: “Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano. Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue“. Chi sa che un giorno non rivedremo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme.

I motivi della rottura tra D’Alessio e Tatangelo

Pare che alla base della rottura tra i due cantanti vi fossero visioni differenti di concepire il rapporto. Questo, di conseguenza, ha portato frequenti liti nella coppia. Lei pronta per il matrimonio e un altro figlio, lui per nulla predisposto a soddisfare le richieste della compagna. Anna non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi desideri, ed è per questo che la relazione è arrivata al capolinea.