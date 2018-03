199 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Tatangelo conferma la rottura con Gigi D’Alessio. Dopo tredici anni d’amore e mesi di gossip e rumors, la love story con il cantante napoletano è giunta al capolinea. Lo racconta l’attrice e pop star ciociara a Vanity Fair. Nelle scorse settimana, ha lasciato definitivamente la casa in cui viveva con Gigi e il figlio Andrea, nato nel 2010. “Litigavamo più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”, ha spiegato Anna.

Anna Tatangelo Gigi D’Alessio: è finita davvero

Quando sono stati visti di recente di nuovo insieme, era solo per sistemare gli ultimi dettagli del trasloco. Nessun ritorno di fiamma. “Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente”, ha raccontato Tarangelo. “Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata”.

“Lui non è un uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho lasciato ora per i problemi economici. Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese”, ha aggiunto.

Anna Tatangelo libera (come la sua canzone)

Nessuna recriminazione per la cantante. “L’esistenza non è fatta di vittorie, ma di risultati. E separarsi non significa per forza di cose odiarsi”. Una maturità raggiunta nonostante le accuse ricevute: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli. Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, e a 31 parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso”.

“Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì. Nel frattempo, grazie anche all’analisi, imparo piano a stare sola. Mi sono ripresa la mia musica. E intanto sui social, per un momento, la mia vera età: mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più”. Anna oggi è rinata, come dimostra ai suoi follower su Instagram.