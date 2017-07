17 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio attaccano Novella 2000. Dopo il post minaccioso di Raz Degan contro Alfonso Signorini, il gossip dell’estate 2017 accende un’altra sfida. Stavolta tra la coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo italiano e il direttore della rivista.

È stata la cantante e conduttrice di I migliori anni a far esplodere la polemica nei confronti di Roberto Alessi, il direttore di Novella. Il motivo è da rintracciare nelle foto pubblicate la scorsa settimana dalla rivista del gruppo editoriale Visibilia, di proprietà di Daniela Santanché.

Negli scatti dei paparazzi, Tatangelo appare al mare in Sardegna in compagnia di D’Alessio e del figlio Andrea. Lo scopo del servizio era quello di dimostrare la ritrovata serenità familiare della coppia dopo la presunta crisi di cui si vocifera da mesi.

Tuttavia, qualche giorno dopo l’uscita in edicola del giornale, Anna ha postato un messaggio di fuoco sulla sua pagina Instagram ufficiale. Le immagini in questione, infatti, non sarebbero inedite. Le foto sarebbero state riciclate dalle vacanze estive dei due avvenute negli anni passati.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio attaccano Novella 2000

“Al mare in Sardegna… Eh no! A Roma col caldo preparando il nuovo disco! Scoop di cosa? #fotodiannifa”, ha scritto la cantante di Sora in un post. “La mia domanda è perché???”, ha poi aggiunto.

Colpito e affondato, Alessi ha prontamente replicato nell’editoriale del nuovo numero di Novella2000. Il direttore ha dato la colpa dell’errore al suo fotografo, colpevole di aver spacciato gli scatti per nuovi. Ma non solo. L’editoriale si conclude con un congedo al veleno. “Mia cara, la prossima volta che una persona farà un errore di cui è pure innocente, non denunciarla. Non sottolineare il suo sbaglio se non ti crea un danno: passi per arrogante!”. Anna si è rifatta postando sui social le vere foto delle sue vacanze con Andrea, dove sfoggia un fisico da urlo.

Al mare in Sardegna …Eh no!!!A roma col caldo preparando il nuovo disco ! ‍♀️ Scoop di cosa?? #fotodiannifa # Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 6 Lug 2017 alle ore 04:03 PDT

•❤️⚓️• Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 9 Lug 2017 alle ore 10:55 PDT