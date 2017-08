98 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano insieme? Sembrerebbe di sì. Nonostante le recenti esternazioni della cantante ciociara, che ha dichiarato “Sto bene da sola” parlando di Gigi D’Alessio per la prima volta dopo la fine del loro rapporto.

La coppia poco più di un mese fa aveva mostrato le prime crepe del loro rapporto. Secondo i beninformati, il motivo della rottura sarebbe imputato ai disastri economici dell’ex conduttore di Made in Sud. Dal presunto debito di 200mila euro con Valeria Marini fino al maxi processo per evasione fiscale, Tatangelo non avrebbe più resistito.

La conferma era arrivata con l’annuncio di vacanze separate e la 30enne fotografata in compagnia di altri uomini. Infine, era arrivato anche un comunicato ufficiale congiunto in cui si confermava che i due stanno vivendo “un periodo no”. Eppure, una frase della cantante ora fa cambiare nettamente idea su quanto accaduto.

Secondo quanto scritto da Novella 2000, Anna ha confidato ad alcuni amici che la loro storia d’amore è tutt’altro che finita. Le divergenze caratteriali e i problemi relativi alla gestione familiare sarebbero stati superati.

Si sarebbe semplicemente trattato di una pausa di riflessione, utile alla cantante per staccare la spina e ricominciare. Insomma, niente tradimenti e gelosie. “L’amore non è un interruttore che si spegne a comando”, avrebbe affermato lei. Cosa ne pensa il cantante della possibile retromarcia della sua ex? “Quando succederà, forse molto presto, Anna troverà un uomo ancora più innamorato di lei”, assicura Novella2000.

Un ruolo attivo nel confortare la coppia lo hanno avuto alcuni amici fidati, come Lucio Presta e la moglie Paola Perego. Insomma, Anna potrebbe presto tornare da Gigi forse prima di cominciare la nuova avventura a Celebrity MasterChef. Al momento Tatangelo sta vivendo in una nuova casa con il figlio, nel quartiere Monteverde di Roma. In questo momento difficile ha sempre sua madre accanto, che l’ha anche aiutata a cercare una sistemazione.