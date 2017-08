62 CONDIVISI Condividi Tweet

Anna Tatangelo parla di Gigi D’Alessio per la prima volta dopo la fine del loro rapporto. Finalmente uno dei due rompe il silenzio sulla questione cominciata il mese scorso e che ha portato la coppia sulla cresta del gossip. Proprio come in un film Hollywoodiano a tinte rosa, Anna e D’Alessio sembravano destinati ad invecchiare insieme. Invece la crisi si è trasformata in rottura totale e, per il momento, sembra non ci sia rimedio. Tutta colpa dei debiti di lui, dice qualcuno, o di lei che ha mostrato le sue forme in bikini striminziti su Instagram innescando la gelosia dell’ex compagno. La verità, per il momento, non la conosce nessuno ma sappiamo chi è l’uomo della vita della Tatangelo in questo momento…

Anna Tatangelo parla di Gigi D’Alessio dopo la rottura: “Ora c’è solo un uomo nella mia vita”

Non appena Anna e Gigi D’Alessio hanno annunciato la fine della loro relazione tramite un comunicato dell’Ansa, sono partite le scommesse su chi fosse il nuovo compagno della cantante di Sora. Molti hanno pensato si trattasse di un uomo molto sexy e molto vicino al mondo dello sport: un ex calciatore, per l’esattezza. Ebbene sì, qualcuno avrebbe ipotizzato che tra Bobo Vieri e Anna Tatangelo potesse esserci qualcosa.

L’ipotetico flirt tra il calciatore e la cantante resta tale: un timido scambio di like sulle rispettive pagine Instagram non vuol dire niente. In realtà Anna oggi ha occhi per un solo uomo ed è anche facile immaginare di chi si tratti. Durante una recente intervista al programma Backstage, infatti, all’artista è stato domandato come stesse andando la sua vita sentimentale. La risposta, breve ed incisiva, non ha tardato ad arrivare: “Tutto quello che scrivono – oggi sto con uno, domani con un altro – non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui”.

Tatangelo: sì a Celebrity Masterchef, no al GF Vip

La cantante di Sora, quindi, mette a tacere una volta per tutte il gossip sbilanciandosi per la prima volta dopo la rottura sulla sua vita sentimentale. L’artista ha deciso di dedicarsi completamente al figlio Andrea e di prendersi una pausa dall’amore ma non dagli schermi tv. La muchacha sexy, infatti, sarà uno degli ospiti d’onore della seconda edizione di Celebrity Masterchef rinunciando, però, alle telecamere del Grande Fratello Vip. Che la decisione sia stata dettata dall’esigenza di stare accanto al figlio in un momento così delicato per la sua famiglia?