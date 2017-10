145 CONDIVISI Condividi Tweet

Si era parlato di separazione e periodo di ‘riflessione’ per la celebre coppia dello showbusiness italiano, ma ecco il colpo di scena arrivato a cambiare le carte in tavola: Anna Tatangelo torna con Gigi d’Alessio, i due sarebbero pronti ad un nuovo cammino insieme. Sarà vero?

Anna Tatangelo torna con Gigi d’Alessio?

È dal 22 luglio che non si fa altro che parlare delle loro vicissitudini sentimentali, da la foto della cantante di Sora con Jacopo alle dichiarazioni dell’ex presentatore di Made In Sud a La Vita In Diretta: sul suo account Instagram, la bella artista ha sempre provato a controbattere al ‘gossip’ e alle dicerie nei suoi confronti, mostrando una certa insofferenza ai tentativi di interferenza della stampa con la sua vita privata.

Sul nuovo numero settimanale di Chi, tuttavia, la loro coppia torna ad essere protagonista di ‘rumors’ e voci di corridoio: il settimanale capeggiato da Alfonso Signorini, infatti, parla di un ravvicinamento, e della probabile ipotesi che Anna Tatangelo torna da Gigi d’Alessio in modo graduale, senza fretta o pressione, in vista soprattutto della serenità del figlio Andrea.

A rivelare questi ‘buoni propositi’ dei due cantanti sarebbero stati alcuni amici molto vicini alla coppia, che hanno anche anticipato che preve Gigi e Anna diffonderanno un nuovo comunicato stampa, come nel caso della loro rottura, per annunciare questo nuovo tentativo.

I commenti della Tatangelo su Instagram parlano di ‘orgoglio messo da parte’

In attesa dell’ufficializzazione del loro ritorno, dunque, la coppia rimane concentrata sulla propria carriera: tra shooting, un prossimo progetto televisivo in carriera e ben 1 milione di fan su Instagram, Lady Tata continua ad animare i suoi profili social con frasi motivazionali e foto-diari delle sue giornate. “L’orgoglio si può mettere da parte ..ma la dignità non si perde per nessuno“, scrive sulla sua ultima foto, e molti fan si chiedono se abbia a che fare con questo momento di messa in discussione personale con Gigi…