16 CONDIVISI Condividi Tweet

Qualche giorno fa è scoppiato un ennesimo caso di “hating” sui social ai danni di un personaggio pubblico: stavolta si tratta di Annalisa Minetti attaccata per una foto – di per sé tenera, dolce e materna – con la figlia. Un’immagine condivisa sul suo profilo con il più amorevole degli intenti che però ha suscitato un’immensa polemica.

Annalisa Minetti attaccata sui social: “Non dovevi fare figli”

Il popolo del web sembra essere sempre molto sensibile alle tematiche relative alla maternità: tra gli ultimi episodi ricordiamo i numerosi botta e risposta di Elena Santarelli su Instagram con utenti che la criticavano per il suo modo di “gestire” la malattia del figlio.

Adesso vediamo anche la cantante Annalisa Minetti attaccata: “Sei cieca, non dovevi fare figli“, e ancora, “Io non avrei messo al mondo dei figli che non potrei mai vedere“. Accuse dure che l’hanno colpita, al punto che ha voluto difendersi e rispondere a tono: “Continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli“. Anche i suoi fan si indignano, e fanno a gara per mettere a tacere le voci degli haters: “Non vedo il nesso tra la malattia della Minetti ed il suggerimento di non fare figli. Credete che soltanto chi è (soltanto in apparenza) perfetto (che poi,chi può dire cosa è perfetto e cosa no?),possa fare figli? Ma smettiamola! Io sono sicura che Annalisa Minetti è una madre migliore di tante altre.”

“A volte piango di sola da notte”

Non che la cantante sia nuova alle critiche o a polemiche del genere: “Sono solo pochi ignoranti che giudicano la mia vita – ha infatti dichiarato di recente – il mio ruolo di madre e la mia natura di donna, nonostante questo mi costi fatica e a volta piango da sola di notte chiusa in bagno per la stanchezza io vado avanti. Purtroppo per chi mi augura di restare chiusa in casa, mi vedrete presto in nuove sfide per la musica e per lo sport. E continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli con le tante persone che mi seguono e che sono nel mio cuore“