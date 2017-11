39 CONDIVISI Condividi Tweet

Annalisa Minetti di nuovo incinta: la concorrente di Tale e Quale Show sarà presto mamma per la seconda volta. La cantante e campionessa paralimpica diventerà a breve madre della piccola Elena con il marito Michele Panzarino, il suo fisioterapista. Fabio, il primogenito, è nato 9 anni fa dall’unione con Gennaro Esposito.

La finalista a Miss Italia 1997, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998, è al quinto mese di gravidanza. Durante il Premio Aila Progetto Donna che si è tenuto il 25 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha sfoggiato il suo bel pancione.

Lo scorso giugno Minetti aveva perso il figlio che tanto attendeva. Allora era stata la sua amica e collaboratrice, Serena Basciani, ad annunciare che la cantante era al terzo mese di gravidanza. Quella fu la seconda volta che per lei si materializzò lo spettro dell’aborto. Ora, a 40 anni, la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paraolimpiadi di Londra nel 2012 è al settimo cielo.

“Sono al quinto mese: ho un bel panciotto e me lo godo”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. Dopo la sfida di Tale e Quale, dove ha conquistato il secondo posto con imitazioni cult come quelle di Cyndi Lauper e Mia Martini, è arrivato il momento di prendersi una pausa.

Annalisa Minetti di nuovo incinta: le sue parole

“Per me la gravidanza è uno stato di grazia, ho molta più energia”, ha confessato. “Certo la paura può anche limitare, ma se la vivi bene è un dono incredibile. Io dico a tutte le future mamme di vivere questi nove mesi con grandissima serenità, ovviamente se non ci sono esigenze mediche particolari. Fate sport, fate tutto quello che volete”.

Al suo fianco, c’è sempre il marito Michele: “Ha preso la mia mano ed è stato come se mi avesse detto: ‘Da ora, mi occupo io di te’. Una donna dovrebbe avere un uomo così. Anche se siamo autonome e indipendenti, sapere di poter contare sulla persona che hai accanto è meraviglioso”.