Annalisa Minetti ha perso il figlio che tanto attendeva. La cantante, vincitrice delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1998, sta attraversando un periodo molto difficile. Come ha dichiarato a Diva e Donna la sua amica e collaboratrice, Serena Basciani, la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012 era al terzo mese di gravidanza. È la seconda volta che per lei si materializza lo spettro dell’aborto.

Minetti, sposata con Michele Panzarino, il suo fisioterapista, era stata protagonista di un recente sfogo a Domenica Live. Ospite di Barbara D’Urso, aveva raccontato per la prima volta la depressione che l’ha colpita in seguito alla separazione dall’ex marito Gennaro Esposito. Centrale nel loro conflitto è stato l’affidamento congiunto del figlio Fabio, nato nel 2008. Annalisa ha rischiato di perderlo perché madre non vedente. Ora, come un fulmine a ciel sereno, arriva questa nuova batosta.

Annalisa Minetti ha perso il figlio: le parole di Serena

“Annalisa e suo marito Michele hanno perso il bimbo che aspettavano”, ha detto Basciani, che con lei forma un sodalizio professionale da ormai dieci anni. La coppia ha lasciato a Serena il compito di rendere pubblico quanto accaduto. “Sono troppo addolorati per parlarne. Purtroppo il destino ha voluto che le cose andassero in questo modo”. “Annalisa è in ottime condizioni e ha ripreso a pieno il suo lavoro”, ha aggiunto Basciani.

“Nonostante il forte dolore Annalisa non intende rinunciare al sogno di avere un figlio con Michele. Non è tuttavia in condizione di affrontare pubblicamente il discorso. Come pure le cose che sono successe nella vita, ha intenzione di trasformare questo dolore in un modo per stare vicino alle donne che hanno vissuto questo suo stesso lutto”. Un dolore al quale seguirà certamente una rinascita, come già accaduto in passato e raccontato nel libro Io rinasco.