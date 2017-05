79 CONDIVISI Condividi Tweet

Ospite di Barbara D’Urso, Annalisa Minetti si sfoga a Domenica Live. La cantante, vincitrice delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1998 e medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012, ha raccontato per la prima volta la depressione che l’ha colpita in seguito alla separazione dall’ormai ex marito Gennaro Esposito, sposato nel 2002. Una spirale di sofferenza dalla quale è stata davvero dura uscire.

Il fallimento del matrimonio è stato “come l’elaborazione di un lutto: prima la negazione, poi il momento in cui vai a patteggiare la rabbia con te stesso, cerchi di trovare le forze ma ti arriva la depressione e poi l’accettazione, e da quel momento puoi dire di essere rinato”. Ma il dolore per questa rottura ha avuto un impatto ben più tragico: Minetti ha rischiato di perdere il figlio Fabio (nato nel 2008) perché madre non vedente.

Annalisa Minetti si sfoga a Domenica Live: le sue parole

“L’affidamento del bambino è a me, ma è congiunto, io e Genny possiamo vedere il bambino tutte le volte che vogliamo, però ho avuto difficoltà perché il mio stesso avvocato di allora mi diceva: ‘Guarda che lo puoi perdere perché sei non vedente’, io dicevo: ‘Ma Genny non me lo vuole togliere, perché devo avere questa paura?’”, ha rivelato la cantante. “Ero spaventata a morte: è stato un periodo molto duro, ma ora siamo felicissimi”. Oggi infatti Annalisa è sposata con Michele Panzarino, il suo fisioterapista, ed è nuovamente incinta.