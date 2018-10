0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si portano dietro una rivalità amorosa già dai tempi di U&D, ma vi sorprenderà sapere che non è quella la vera ragione del forte astio di Giordano Mazzocchi verso Niccolò Ferrari. Nella terza puntata di Temptation Island Vip non solo si è assistito allo scontro durissimo tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, ma sono anche venuti fuori i retroscena per cui tra i due ex corteggiatori di Uomini e Donne c’è particolare tensione.

Perché c’è astio da parte di Giordano Mazzocchi verso Niccolò Ferrari?

Bisogna risalire a qualche settimana prima dell’inizio dello show: l’ex corteggiatore (scartato) di Nilufar aveva pubblicato su Instagram (nelle sue ‘story’) un video in cui, rivolgendosi ad un’amica, ha detto una frase si è rivelata essere una pesante frecciatina all’attuale fidanzato della tronista.

L’episodio che ha fatto andare su tutte le furie il fidanzato di Nilufar Addati c’entra meno con la gelosia e più con l’orgoglio: “Niccolò mi ha dato del cornuto per colpa tua!”

“Perché ascolti musica da cornuti?”, si sente infatti nella story (attualmente non più disponibile sul suo profilo): lo sfottò fatto all’amica nasconde in realtà una presa in giro ben più pungente proprio a Giordano, che al termine del programma di U&D, dopo aver corteggiato per mesi la Addati, ha deciso pubblicamente di perdonare la sua ‘scappatella’ con Stefano, un terzo corteggiatore. “Quello mi ha dato del cornuto e lo sai perché? Per colpa tua”, si è sentita dire Nilufar dalla sua dolce metà poco tempo fa.

Questo è il motivo per cui Giordano Mazzocchi verso Niccolò Ferrari nutre una forte antipatia: il suo ‘rivale’ si è preso gioco di lui, e vederlo anche scherzare con la sua fidanzata è semplicemente troppo da sopportare. Motivo per cui, come è stato possibile vedere durante questi primi avvenimenti del reality Mediaset (scopri qui gli ascolti della terza puntata di Temptation Island Vip), la coppia alla fine ha deciso di uscire. Ammaccati, ma sempre uniti e innamorati, Nilufar e Giordano resistono a queste tempeste.