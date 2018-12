1 CONDIVISI Condividi Tweet

Finita l’avventura di Portobello, Antonella Clerici ha postato una foto osé sui social che ha scatenato tantissime polemiche. La conduttrice, reduce dal reboot del programma di Enzo Tortora e pronta alla maratona di Telethon, è stata pesantemente presa di mira da alcuni haters.

La sua “colpa” sarebbe quella di aver pubblicato un’immagine dove appare in un look un po’ diverso dal solito. Nello scatto in questione, la presentatrice indossa infatti una maglia nera che secondo alcuni ha scollatura fin troppo vistosa.

Antonella Clerici foto osé sui social: è polemica

Molti followers hanno scritto su Instagram che la t-shirt della Clerici sarebbe troppo provocante, giudicandola non adatta a una trasmissione di beneficenza come Telethon. Altri sono passati direttamente agli insulti.

“Telethon già è inutile, falsa e forviante di suo… Con questa presentazione è ancora più raccapricciante”, le parole dell’utente vegana Maria Grazia Capoferri Bersini. Riccardo, che reputa la foto non adatta né per la sua età né per il programma, è più cauto: “Nobile iniziativa (speriamo) ma la foto Antonella è veramente di pessimo gusto. Scusa la sincerità”.

Antonella Clerici oggi: nostalgia della Prova del Cuoco?

Nonostante le molte critiche, molti ammiratori di Antonella l’hanno tuttavia sostenuta fin da subito. “Smettiamo di criticare tutti. Lasciamo lavorare tranquillamente le persone che lavorano con dedizione”, scrive Nazarena. Le fa eco Antonella: “Non fare a caso a quello che scrivono, è solo invidia”. “Ora è mai possibile che una persona non è più libera di vestisti come vuole?”, si domanda Stefano.

Il problema di Antonella Clerici resta piuttosto un altro: la riproposizione di Portobello non ha avuto il successo sperato. Il programma è stato un flop, colpa di una scarsa originalità e di uno sguardo troppo ancora al passato. Dopo una prima puntata al bromuro, nulla è cambiato e gli ascolti sono inesorabilmente calati. È questo l’aspetto che preoccupa di più “Antonellina”, non certo questa foto.