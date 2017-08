79 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici si sposa? La bella intervista della presentatrice italiana

Il suo fedele compagno Vittorio Garrone ha lo stesso cognome del regista di Gomorra e Il Racconto Dei Racconti: da quando la coppia felice è uscita allo scoperto tutti fanno il tifo affinché la loro unione divenga ufficiale, ed infatti ci si chiede spesso se Antonella Clerici si sposa.

Intervistata da Chi, la presentatrice ha voluto confessare i suoi progetti sentimentali con la sua metà, con il quale condivide un equilibrio ben preciso per quanto riguarda, innanzitutto, il ruolo di madre e padre dei rispettivi figli (avuti da precedenti relazioni):

“Ciascuno riconosce e rispetta il ruolo dell’altro: Maelle (avuta da Mertens, ndr.) adora il suo papà e ha lui come punto di riferimento; per lei Vittorio è Vittorio. Così come io non ho la pretesa di rappresentare per i figli del mio compagno una sostituta della madre o una confidente. Poi certo, se mi metto a fantasticare, mi piace immaginare che tra qualche anno, quando tutti saremo a nostro agio con questo nuovo assetto, i suoi figli si sentiranno liberi di confidarsi con me o Maelle di farlo con Vittorio“.

Ruoli ben distinti ed una relazione matura, affiatata. La domanda arriva chiara e precisa: Antonella Clerici si sposa con Vittorio Garrone?

La risposta della presentatrice a domanda diretta: nozze in arrivo?

“Niente nozze imminenti – risponde la presentatrice –non c’è l’urgenza; magari lo faremo tra 10 anni. Ma l’idea di una casa insieme c’è…. Molto dipenderà dal mio lavoro: il prossimo anno scade il mio contratto con la Rai. Dopo 30 anni di ritmi televisivi da Olimpiade vorrei rallentare, per dare il giusto spazio al mio privato. Smettere no, non ne sarei capace. Ma rallentare sì… Potrebbe essere il lavoro di Vittorio che lo porta a Roma, o il mio che mi porta a Milano. Chissà.”

Possibilista sia per quanto riguarda un eventuale matrimonio sia per quanto riguarda il continuo della sua carriera. Quando si trova a tirare le somme di questo lungo anno, conclude così:

“Va tutto bene… È stato un anno importante per noi, durante il quale i nostri sono entrati a far parte della nostra relazione in modo graduale e naturale.”