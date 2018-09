0 CONDIVISI Condividi Tweet

Elisa Isoardi prende il suo posto e arrivano i primi commenti di Antonella Clerici su La Prova del Cuoco. La bionda conduttrice ha passato il testimone alla compagna di Matteo Salvini in quanto desiderosa di condurre una vita più tranquilla e meno stressante.

Antonella Clerici su La Prova del Cuoco: “Sono andata via per mia scelta”

Qualcuno ha azzardato che la Clerici fosse stata sostituita dai vertici Rai in favore della Isoardi, ma così non è stato: “Vi garantisco che è stata una mia scelta. Dopo diciotto anni era diventato un tran tran giornaliero e ho deciso di tirare un po’ il fiato. Sicuramente ha inciso la necessità di stare vicino a chi amo, ma non nascondo il mio dolore nell’abbandonare il pubblico che mi ha voluto bene. Probabilmente arriveranno altri progetti. Se non fosse, pazienza“.

Dalle parole della conduttrice sembra che il lavoro possa venire a mancare da un momento all’altro. Sicuramente a breve Antonella si lancerà nella conduzione di Portobello, previsto per il sabato sera di Rai 1. Scelta vintage quella della Clerici, visto che in passato il padrone di casa era Enzo Tortora.

Antonella Clerici: “Com’è nata La Prova del Cuoco”

Come sempre, l’opinione pubblica si divide a metà: c’è chi preferirebbe il ritorno della Antonellona nazionale e chi dice che Elisa Isoardi sia una ventata di freschezza e novità, un ricambio che dopo 18 anni era necessario. Intanto, la Clerici fa un tuffo nel passato raccontando come è nata la sua creatura televisiva: “Mi stupiva che in Italia non ci fossero i cosiddetti food network. D’altra parte in ogni casa italiana una delle domande più ricorrenti è ‘cosa facciamo oggi da mangiare?’. Così proposi un piccolo format da mezz’ora. Mi presero per visionaria, ma accettarono la proposta. È stato un grande successo!“.