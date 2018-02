37 CONDIVISI Condividi Tweet

Fa discutere l’appello di Don Mazzi a Monte arrivato prima della quarta puntata dell’Isola dei Famosi. In un video messaggio, l’ex concorrente ha espresso il proprio rammarico per non poter più essere un naufrago del reality di Canale 5.

“D’accordo con i miei legali non potrò, e non vorrò essere presente in questa puntata” essendoci altre sedi per poter risolvere la situazione, legata al noto scandalo del presunto spinello fumato in Honduras. Da allora, Francesco aveva deciso di abbandonare il gioco. “Sai quanto ci tenevo a questa esperienza” ha detto rivolto ad Alessia Marcuzzi. “Oltre che un’esperienza televisiva, era per me un viaggio, un viaggio per me stesso. Stavo iniziando ad affrontare un pochino tutti i miei fantasmi, da mia madre al mio ultimo rapporto con la mia ex”.

“Avremmo tutti preferito avere qui Francesco” ha detto Mara Venier in studio. “Avremmo preferito che ci fosse stata un’altra storia”. Il canna-gate dell’Isola ha avuto infatti conseguenze nefaste. Dalle figlie di Eva Henger minacciate di morte alle durissime parole di Miriana Trevisan. La denuncia dell’ex attrice a luci rosse ha colpito anche Don Mazzi.

Il sacerdote, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, si è detto pronto ad aiutare Francesco Monte se davvero fa uso di droghe. Equiparando le droghe leggere a quelle pesanti, il prete ha dichiarato al settimanale DiPiù: “L’Isola dei Famosi è equivoca. Si fa tutto per creare notizia, per creare interesse. Un giorno va bene una cosa, un giorno dopo il contrario”.

“Il discorso non è se denunciare subito o denunciare più tardi” ha aggiunto. “Di fronte a una situazione di un certo tipo ognuno di noi ha una sua coscienza, deve riflettere su come agire. Il problema non è la tempistica, il problema è la confusione che quel reality crea dando il via a equivoci infiniti. Davanti a un’accusa come quella di Eva Henger bisogna far chiarezza, non tirare in ballo mille cose per non affrontare il vero punto. Finché si fa spettacolo con il gossip ci può stare, ma quando in ballo c’è la droga, la questione è molto più grave. Bisognerebbe essere più seri”.

“So che alcuni pensano che lo spinello non è una cosa grave, ma stiamo parlando pur sempre di droga. Monte? Non so se ha un problema o sono solo calunnie. Nel caso, se avesse bisogno, qui troverebbe le porte aperte”. Insomma, Don Mazzi conferma che il canna-gate dell’Isola è uno di quei tanti casi italiani in cui lo scandalo nasce dall’ignoranza e dall’ipocrisia.