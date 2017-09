1 CONDIVISI Condividi Tweet

È straziante l’appello di Ricky Martin ai fan lanciato tramite Instagram. Il cantante non riesce a mettersi in contatto col fratello Eric dopo il disastro avvenuto a Portorico per il passaggio dell’uragano Maria. Dalle parole dell’artista traspare tutta la frustrazione per la tragica situazione.

L’appello di Ricky Martin ai fan e la raccolta fondi

Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo il cantante in questo momento. Tramite un video lanciato sulle piattaforme social, ecco cosa dice: “Sono giorni che non riusciamo a comunicare con lui. Non sappiamo dove si trovi. Sono sicuro che non sono l’unico che deve convivere con questo senso di incertezza. So di non essere l’unico ad avere questo problema e che ci sono tanti uomini e donne che sono in cerca dei propri cari, nel tentativo di mettersi in contatto con loro“.

Proprio come Enrico Papi ha salvato la famiglia dall’uragano Irma, così tocca fare ora a Ricky Martin il cui unico mezzo è la sua popolarità che, si spera, possa scatenare un passaparola per il ritrovamento del fratello. Oltre alla richiesta d’aiuto, il cantante aggiorna i fan sulle condizioni di Portorico. Ricordiamo che l’artista ha organizzato una raccolta fondi sul suo sito internet a favore delle vittime dell’uragano, invitando i suoi seguaci a parteciparvi: “Un fondo che abbiamo creato per raccogliere denaro e aiutare le persone che sono in difficoltà. Un dollaro donato è un dollaro che va alle vittime“.

Anche Jennifer Lopez e il suo compagno uniti per Portorico

Non solo Martin, ma anche altre star del calibro di Jennifer Lopez e Marc Anthony si sono mosse in favore delle vittime dell’uragano. In particolar modo la Lopez e l’attuale compagno Alex Rodriguez hanno deciso di donare un milione di dollari a coloro che in questo momento hanno bisogno: “Alex e io stiamo usando tutte le nostre risorse e tutta la nostra rete di relazioni nel mondo dello spettacolo, dello sport e degli affari, per dare una mano a Portorico e ai Caraibi“.