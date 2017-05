2 CONDIVISI Condividi Tweet

Arisa a Domenica Live ha avuto qualche piccolo intoppo. La cantante è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso sfoggiando un nuovo look grintoso e platinato. Capelli corti e biondi, è proprio così che va di moda in quel di Hollywood adesso. Tra le molte celeb che hanno scelto questo taglio di capelli ci sono Cara Delevingne e Katy Perry. “Il nuovo look l’ho deciso due giorni fa. Per la gioia di mio padre e mia madre che non vogliono che mi rasi i capelli ma io lo faccio sempre. Loro pensano che così sono poco femminile. D’estate, i capelli lunghi non li sopporto!”, ha raccontato Arisa. Ma ciò che ha sorpreso di più gli spettatori non è certo stato il suo taglio di capelli: l’artista è stata protagonista di un fuori onda con parolaccia annessa.

Arisa a Domenica Live: “Che faccia di m***a!”

Proprio come l’ormai tristemente noto fuorionda di Flavio Insinna, Arisa è stata al centro di un episodio tanto imbarazzante quanto frequente per le star della tv. Durante uno dei servizi su di lei mandati in onda dalla D’Urso, la cantante ha commentato le immagini con qualche parolaccia di troppo. “Mamma mia, che faccia di m***a che avevo!“, si sarebbe lasciata sfuggire l’artista, ignara del fatto che i microfoni fossero accesi. Per fortuna non è stato detto nulla di grave e l’intervista è continuata senza intoppi.

La cantante è famosa per la sua simpatia e spontaneità e il pubblico la perdonerà per la piccola gaffe. Proprio come ha fatto la padrona di casa, Barbara D’Urso. Arisa ha parlato del suo passato ma anche di quando quella volta andò brilla ad X Factor in veste di giudice: “Tutti quanti possono testimoniare che non bevo! Il sapore dell’alcool non mi piace. Bevevo da giovane per darmi un tono, poi ho smesso. Però a X-Factor la prima sera ero in ansia e… ero un po’ brilla. Una birretta? Altro che birretta! Vabbé, tutti sono brilli, ma nessuno lo dice”.

Arisa: “Lemme? Mi deve 250 euro”

La vincitrice di Sanremo 2009 ha anche parlato dell’esperienza negativa avuta in qualità di paziente presso il dr. Alberico Lemme: “Ci sono andata una volta. Ho cominciato quella cosa degli spinaci, sono svenuta e volevo i soldi indietro. Mi deve 250 euro”. In effetti, il dietologo, che è spesso ospite della D’Urso, non smette di far parlare di sé per i metodi insoliti e controversi di cui si serve per far dimagrire i clienti e, soprattutto, per i modi discutibili con cui si rivolge verso i suddetti assistiti.