Mentre Raz Degan & Company ormai sono come i Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie, vengono decimati a vista d’occhio, una strana notizia fa capolino sul web: ci sarà Arisa come concorrente dell’Isola Dei Famosi ’18?

La cantante di “Sincerità” ha infatti lasciato cadere un indizio che, probabilmente, Mediaset non si farà scappare. Ha dichiarato, infatti, di volersi guardare intorno per nuove occasioni sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza da giudice musicale:

Ecco cos’ha detto la cantante rispetto alla possibilità di prendere parte al celebre reality

“X Factor? Se me lo chiedessero lo rifarei – ha raccontato – È un’occasione di visibilità e guadagno: voglio comprarmi una bella casa. Attività collaterali, come X Factor, mi permettono di non morire di fame – ha svelato, per poi lanciare l’amo: “ Se farei un altro reality show dopo Monte Bianco? Beh, il Grande Fratello Vip no, L’Isola dei Famosi sì… ma senza telecamere“.

Una curiosa richiesta quella di Arisa come concorrente dell’Isola Dei Famosi 2018, o almeno potenziale concorrente. Perché, dunque, non si candida lei alla produzione? La risposta potrebbe essere in un piccolo dettaglio: a quanto attestato da alcuni blog di settore, infatti, pare che l’emittente paga di più se è lei a ricercare il vip per candidarsi, e non viceversa.

Il possibile motivo che ha spinto Arisa come concorrente dell’Isola Dei Famosi

Sarà, dunque, che la cantante, con quel dettaglio “senza telecamere”, abbia voluto stuzzicare la curiosità della produzione per poi ritirarsi e aspettare un’offerta adeguata?