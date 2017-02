1 CONDIVISI Condividi Tweet

Grossi guai per Weston, il figlio di Nicolas Cage. Il primogenito dell’attore, 26 anni, è stato arrestato lo scorso sabato a San Fernando in California, per guida in stato di ebbrezza. Fermato ad un posto di blocco della polizia, Weston Coppola Cage ha accelerato all’alt intimato dagli agenti e ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento in stile O. J. Simpson

La fuga si è conclusa nel peggiore dei modi: la Chevrolet Camaro che guidava ad alta velocità si è schiantata contro un albero. Arrestato e portato nella locale caserma di polizia, il giovane è risultato positivo all’alcol test. È stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 30 mila dollari. Weston ha un passato turbolento alle spalle e non è la prima volta che ha guai con la giustizia.

Weston, il figlio di Nicolas Cage dal passato maledetto

Nel 2011 fu arrestato per violenza domestica nei confronti della moglie Nikki Williams, dalla quale si è successivamente separato. Nel 2012 aggredì un paparazzo che aveva tentato di fotografarlo con Danielle, la seconda moglie da cui ha avuto il piccolo Lucian Augustus Coppola Cage, nato nel 2014. Cantante della band black metal Arsh Anubis, Weston è apparso anche al cinema con papà Nicolas: era Vladimir, il giovane meccanico ucraino che disarma un elicottero Mil Mi-24 in Lord of War di Andrew Niccol.