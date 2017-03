1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nonostante si sia difeso con gli artigli durante il faccia a faccia con la partita Juventus Napoli (totalizzando 4.176.000 spettatori per il 21.20% di share), l’andamento generale parla chiaramente di un flop del reality dei naufraghi in TV: curiosi di sapare in che modo Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti dell’Isola dei Famosi e questo calo di interesse mediatico?

La reazione della conduttrice davanti all’accusa di “flop” del suo show

La bella bionda di Tequila e Bonetti e Così Fan Tutte è stata infatti intervistata dal settimanale Oggi, sulla scia di una serie di critiche che il suo show sta ricevendo dagli spettatori e da qualche addetto al settore: personaggi poco famosi e interessanti, poco spazio ai vissuti emotivi e personali, Stefano Bettarini non amatissimo dal pubblico, il poco appeal della dottoressa Tibi, l’assenza di Mara e Alfonso e l’assenza di Playa Desnuda.

L’impressione, insomma, da parte degli stessi cultori del programma, è questa edizione sia la più piatta. Ma la conduttrice non è d’accordo: “Ascolti non entusiasmanti? Non è vero, siamo in linea con le aspettative – ecco come Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti dell’Isola Dei Famosi inizialmente, per poi, in un certo senso, giustificarsi – E poi abbiamo avuto lo tsunami del Festival di Sanremo e una controprogrammazione potentissima. Ora, comunque, andiamo in onda il martedì. Per quanto riguarda il cast, credo non siano ancora usciti fuori i lati umani dei concorrenti. Ho chiesto agli autori di puntare di più sulle storie dei singoli, sul loro privato. Qualche gara in meno e qualche racconto della loro vita in più potrebbe aiutare”.

“In linea con le aspettative”? È il pubblico a decidere

Basterà questo a risanare l’andamento dello show? Forse il pubblico vuole più momenti a cuore aperto, come quello di Raz Degan e Paola Barale, che prodezze varie.